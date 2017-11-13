Ермаков: шесть подач подряд от Остапенко обескуражили «Енисей»

Либеро московского «Динамо» Артём Ермаков прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в 10-м туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 25:15, 25:20).

«Нам хорошо далось начало игры и последние партии. Во второй мы потеряли концентрацию, поэтому немного провалились на приёме, потеряли важные мячи и таким образом упустили сет. Хорошо подавал Алексей Остапенко. Он подал подряд шесть подач, чем обескуражил «Енисей». Кевину Ле Ру было тяжело, он пропустил начало чемпионата, но хорошо помог. Подал несколько эйсов, поставил хороший блок. Общая игра у него неплохая, надеюсь, он будет добавлять по ходу следующих матчей», — цитирует Ермакова официальный сайт ВФВ.