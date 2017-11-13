Крецу: не думаю, что первая партия была переломной в матче с «Кузбассом»

Старший тренер белгородского «Белогорья» Георге Крецу прокомментировал победу над кемеровским «Кузбассом» в 10-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (26:24, 25:13, 25:17). В декабре команды встретятся в полуфинале Кубка России.

«Не думаю, что первая партия была переломной в матче. Возможно, с самого начала нас подвело слишком большое желание победить. Соперник с самого начала подавал агрессивно и, возможно, этим немного удивил. Но когда мы нашли свой ритм, заработал блок и защита, мы тут же догнали их.

Можно говорить что угодно, но прежде всего это был матч чемпионата, и для нас было важно укрепить свои позиции. «Кузбасс» приехал сюда после хорошей победы над «Енисеем». Это хорошо организованная команда, у них хороший тренер. Поэтому не важно, матч Кубка или чемпионата, против них нужно играть хорошо подготовленными физически, психологически, тактически. По этой причине мы уделили игре максимальное внимание», — цитирует Крецу официальный сайт ВФВ.