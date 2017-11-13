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Согрин: в матче с «Ярославичем» «Динамо-ЛО» не хватило концентрации

Волейбол

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин прокомментировал поражение от «Ярославича» в 10-м туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (27:25, 21:25, 20:25, 27:29).

“Нам не хватило концентрации. При относительно равной игре мы провалились в атаке, причём в ключевых моментах. Ярославцы сыграли очень терпеливо – они тщательно использовали почти каждый представившийся шанс. Естественно, что нас отчасти лишила ротации травма нашего основного диагонального. Он повредил только что вылеченное колено, поэтому выпустить его на площадку я не мог ни при каких обстоятельствах”, — цитирует Согрина официальный сайт ВФВ.

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Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
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