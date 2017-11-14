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В 2018 году начнётся строительство волейбольного центра в Новосибирске

Волейбол

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников на совещании с председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николаем Патрушевым и вице-премьером России Виталием Мутко сообщил о строительстве нового волейбольного центра в Новосибирске на 5000 зрителей.

«Практически принято решение о начале финансирования строительства нового волейбольного центра в Новосибирске. В ближайшие два года, в 2018-2019 годах, нам предстоит большая работа по строительству этого крупного и долгожданного спортивного объекта», — цитирует Травникова официальный сайт правительства Новосибирской области.

Источник: Правительство Новосибирской области Сообщить об ошибке
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