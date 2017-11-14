Ф. Воронков: «Зенит-Казань» — команда «тяжёлая», играть интересно

Волейболист новокуйбышевской «Новы» Фёдор Воронков прокомментировал поражение от казанского «Зенита» в 10-м туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (17:25, 23:25, 16:25).

«Команда «тяжёлая», играть интересно. Волнение присутствовало, наверное, когда пошла череда ошибок на подачах. Спасибо болельщикам, верили в нас до конца. Это очень приятно», — приводит слова Воронкова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Поражение стало для подопечных Константина Брянского третьим в 10 проведённых матчах.