«Енисей» обыграл «Динамо-Метар» в пятом туре женской Суперлиги

Красноярский «Енисей» обыграл челябинское «Динамо-Метар» в матче пятого тура женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:21). Для подопечных Александра Кошкина это четвёртая победа в пяти матчах, челябинский коллектив потерпел четвёртое поражение.

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Пятый тур

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

18 ноября в рамках шестого тура «Енисей» сыграет с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область), а «Динамо-Метар» встретится с «Протоном» (Саратовская область).