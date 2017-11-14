«Заречье-Одинцово» обыграло «Ленинградку» и добилось пятой победы в ЧР кряду

Подмосковное «Заречье-Одинцово» в пяти партиях одолело «Ленинградку» в пятом туре женской Суперлиги. Подопечные Вадима Панкова выиграли первые две партии, следующие два сета остались за командой Александра Кашина, однако на тай-брейке вновь сильнее были хозяйки площадки.

«Заречье» одержало пятую победу кряду и сохранило лидерство в турнирной таблице, а «Ленинградка» потерпела третье поражение и занимает пятое место.

Женщины. Чемпионат России. Суперлига

5-й тур

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:23, 25:19, 18:25, 19:25, 15:10).