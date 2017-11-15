Маричев: «Протон» добирался до Южно-Сахалинска два дня

Главный тренер «Протона» (Саратовская область) Юрий Маричев прокомментировал поражение от «Сахалина» в пятом туре женской Суперлиги со счётом 0:3 (21:25, 11:25, 24:26).

«Сегодняшний матч был очень тяжёлым для нашей команды, потому что мы два дня добирались до Южно-Сахалинска. Мы прилетели буквально за несколько часов до игры. Девочки всю ночь не спали, и им было очень тяжело адаптироваться. Но я тем не менее отдаю им должное. Они бились, они старались», — приводит слова Маричева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.