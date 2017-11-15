Гилязутдинов: когда узнаем соперников по ЛЧ, будет легче рассчитать нагрузку

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов поделился впечатлениями после победы над «Уралочкой-НТМК» в пятом туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:22, 25:15, 25:22).

«Доволен результатом, хороший счёт. Спасибо «Уралочке» за игру. Были и у нас проблемы, но скорее психологического плана. Впереди жеребьёвка Лиги чемпионов, узнаем соперников, станет полегче рассчитать нагрузку. Всегда приятно играть на Урале. Спасибо за приём», — приводит слова Гилязутдинова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.