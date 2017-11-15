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Терзич: мы видим, что нынешнее «Динамо-Краснодар» — не такой серьёзный противник

Волейбол

Главный тренер московского «Динамо» Зоран Терзич поделился впечатлениями после победы над краснодарским «Динамо» в пятом туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:14, 25:14, 25:18).

“Конечно, я доволен победой. Мы видим, что нынешнее краснодарское «Динамо» — не такой серьёзный противник. Я не очень доволен нашей игрой. Команда могла действовать лучше. Но я надеюсь, что следующий матч будет именно таким.

Мне трудно сказать, какой у нас основной состав. Если бы Марина Бабешина играла сегодня, если бы на поле вышли Наталья Кроткова, Елена Гендель. Мне кажется, тогда это тоже был бы основной состав. Нам не надо было сегодня ничего менять, мы выигрывали партию за партией”, — цитирует Терзича официальный сайт ВФВ.

Московское «Динамо» разгромило краснодарское в пятом туре женской Суперлиги
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
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ЖВК Динамо Краснодар ЖВК Динамо Москва Зоран Терзич Марина Бабешина
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