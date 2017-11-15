Саликов: некоторые игроки вышли на матч уже с мыслями, что они проиграли

Ассистент главного тренера краснодарского «Динамо» Станислав Саликов поделился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» в пятом туре женской Суперлиги со счётом 0:3 (14:25, 14:25, 18:25).

«Прежде всего хочу отметить, что некоторые наши игроки вышли на этот матч уже с мыслями, что они проиграли. И это я говорю не о молодёжи. Всё, что возможно, она делает. Москвички, как всегда, показали, что они представляют сильный коллектив. Кстати, пять игроков из их состава когда-то выступали за наш клуб. Вот так мы и теряем людей. Пять в Москве, три в Казани, две в Красноярске. Поэтому не стоит удивляться тому результату, который есть у нас сейчас.

Прогресс уже в том, что мы их выпускаем на матчи и они играют, оказывают сопротивление. Заработать 18 очков в третьем сете со столичным «Динамо» таким составом, как 18-летняя Богумила Бярда, 17-летняя Екатерина Пипунырова, 16-летняя Мария Боговская, 16-летняя Есения Мишагина, — я думаю, это неплохо. Хотя бы этим можно себя утешить», — цитирует Саликова официальный сайт ВФВ.