Дьяков: «Динамо-Метар» могло зацепиться в третьем сете, но не хватает нападения

Главный тренер челябинского «Динамо-Метар» Дмитрий Дьяков прокомментировал поражение от красноярского «Енисея» в пятом туре женской Суперлиги со счётом 0:3 (18:25, 17:25, 21:25).

«Несмотря на поражение, я доволен игрой своих девушек: они показали довольно-таки неплохой волейбол. Хочу отметить, что в концовках партии нам немного не хватает концентрации. Могли хорошо зацепиться в третьей партии, но нам не хватает нападения. В ответственные моменты молодёжь совершает те ошибки, которые они способны не делать вообще. Отмечу, сегодня девчонки показали, что они хотят играть и побеждать. Команде не хватает опыта, не хватает концентрации и умения сыграть в ответственные моменты более грамотно», — цитирует Дьякова официальный сайт ВФВ.