Воробьёва: в третьей партии у «Заречья-Одинцово» случился провал

Волейболистка «Заречья-Одинцово» Мария Воробьёва прокомментировала победу над «Ленинградкой» в пятом туре женской Суперлиги со счётом 3:2 (25:23, 25:19, 18:25, 19:25, 15:10).

«В этом матче сыграла роль взаимовыручка — мы помогали друг другу во всех элементах, старались тащить все мячи. В третьей партии у нас случился провал, и мы не смогли собраться. Установка усложнить соперницам приём была на всю игру, но в полной мере усложнить подачу нам удалось в пятой партии», — приводит слова Воробьёвой официальный сайт ВФВ.