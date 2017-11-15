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«Кузбасс» в трёх сетах проиграл «Факелу» в 11-м туре мужской Суперлиги

Волейбол

Кемеровский «Кузбасс» в матче 11-го тура мужской Суперлиги на своей площадке проиграл новоуренгойскому «Факелу» со счётом 0:3 (18:25, 23:25, 19:25). Для подопечных Туомаса Саммелвуо это поражение стало пятым в 11 матчах. «Факел» одержал седьмую победу.

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 11-й тур
«Кузбасс» (Кемерово) — «Факел» (Новый Уренгой) — 0:3 (18:25, 23:25, 19:25).

18 ноября в рамках 12-го тура российской Суперлиги «Кузбасс» сыграет с «Газпромом-Югра» (Сургут), а «Факел» встретится с уфимским «Уралом».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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