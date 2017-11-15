Казанский «Зенит» обыграл «Югру-Самотлор» в ЧР по волейболу

Казанский «Зенит» одержал победу над командой «Югра-Самотлор» в матче 11-го тура чемпионата России по волейболу в Суперлиге. Лидер соревнований на выезде разгромил аутсайдера в трёх партиях со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:12).

В 12-м туре 18 ноября подопечные Владимира Алекно отправятся в гости к «Динамо-ЛО», а «Югра-Самотлор» на выезде сыграет с московским «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 11-й тур

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Зенит» (Казань) — 0:3 (20:25, 23:25, 12:25).