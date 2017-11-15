Московское «Динамо» на тай-брейке одолело «Нову» в ЧР по волейболу

«Нова» на своей площадке на тай-брейке уступила московскому «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги со счётом 2:3 (25:22, 18:25, 25:20, 19:25, 14:16).

«Динамо» одержало шестую победу в 11 проведённых матчах, «Нова» потерпела четвёртое поражение.

В 12-м туре 18 ноября «Нова» отправится в гости к «Локомотиву», а московское «Динамо» примет «Югру-Самотлор».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 11-й тур

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Динамо» (Москва) — 2:3 (25:22, 18:25, 25:20, 19:25, 14:16).