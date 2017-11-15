Саммелвуо: команда должна показать себя именно тогда, когда тяжело

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал домашнее поражение от «Факела» (0:3) в матче 11-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.

«Мы не играли так, как надо было. Не снимались на хорошем приёме, поставили всего 2 блока и слабо сыграли в защите. «Факел» постоянно снимался и снимался, а у нас с этим проблемы, поэтому и игра такая получилась. Мы точно не выглядели так, как должны были. Конечно, у нас был очень хороший соперник, но я думаю больше о нашей игре.

Сейчас у нас такой момент, когда мы играем не очень хорошо. Да, мы выиграли в Красноярске, но сезон длинный, и мы должны понимать, что бывают и такие моменты. Сейчас необходимо быстро вернуться в свой игровой ритм. Стать снова эмоциональными и агрессивными, как мы играли уже раньше. Получать такие удары, как в последних двух матчах, — неправильно. Жду реакции от всех нас, от команды. Команда должна показать себя именно тогда, когда тяжело», — приводит слова Саммелвуо пресс-служба «Кузбасса».