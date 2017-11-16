Баньоли: респект Тетюхину за такую игру

Главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал поражение от «Белогорья» (1:3) в домашнем матче 11-го тура чемпионата Росси по волейболу вреди мужских команд Суперлиги.

«Мы играли моментами хорошо, а моментами очень-очень плохо. Когда у нас работала подача, было хорошее взаимодействие между блоком и защитой, мы выиграли партию и играли очень хорошо. Но, к сожалению, это длилось не долго. С такими командами, как Белгород, нужно пользоваться всеми возможностями, которые даёт соперник. Нам не удалось справиться с соперником в защите, в приёме укороченных подач, и мы играли без первого темпа сегодня. Так нельзя. Когда мы готовимся к матчам, мы знаем всё о сопернике перед игрой. К сожалению, мы играем не стабильно.

У соперника сегодня очень хорошо сыграл Тетюхин, ему за такую игру респект. Было несколько скидок у него на тройном блоке, Мусэрский скидывал. Идёт сброс, а где либеро? Его там нет. Мы хорошо готовились к игре, должны играть с большим желанием и концентрацией. С сильными командами мы должны быть собраны до игры и во время игры. Они нам ничего не будут прощать», — приводит слова Баньоли пресс-служба «Урала».