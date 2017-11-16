Тотоло: у «Зенита-Казань» много игр, нужно давать отдых основным волейболистам

Тренер казанского «Зенита» Томазо Тотоло поделился впечатлениями после победы над нижневартовской «Югрой-Самотлор» в 11-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:12).



«Это была хорошая игра. У нас сегодня не играли Михайлов и Леон. Но у нас много матчей: нужно давать отдых основным волейболистам. Для нас важно, что мы играем как команда. Все игры для нас важны. Ребята, которые выходят на площадку реже, тоже играют хорошо. Мы просто сделали нашу работу.



Во второй партии «Самотлор» начал хорошо подавать. Сделал два-три эйса. Играли хорошо в приёме и защищались. Но к концу партии мы поняли, что нужно делать, и включились», — цитирует Тотоло официальный сайт ВФВ.

Казанский «Зенит» обыграл «Югру-Самотлор» в ЧР по волейболу