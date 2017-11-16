Мельничук: пока против таких тяжеловесов, как «Зенит-Казань», нам тяжело

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Юрий Мельничук прокомментировал поражение от казанского «Зенита» в 11-м туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (20:25, 23:25, 12:25).



«У нас много игроков необстрелянных. Сегодня Новгородов вынужденно играл не на своей позиции потому, что у нас травмирован основной диагональный Кукарцев. Ищем, кто может закрыть данную позицию. Две партии боролись, эмоции были, выполняли установку. В третьей партии упала концентрация, провалили приём, практически в одной расстановке всё проиграли. Надо игрокам расти. А для этого нужен большой объём тренировок, уверенность в играх. Тогда будет прирост мастерства. Пока против таких тяжеловесов, как «Зенит», тяжело.



Новгородов игры не испортил, хорошо сыграл. Но есть другие проблемы, над которыми нужно работать. Пытаемся улучшить эти моменты в тренировочном процессе. Но многое зависит от личного мастерства игроков. Пока его не хватает», — цитирует Мельничука официальный сайт ВФВ.

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