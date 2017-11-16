Земчёнок перенесёт операцию по поводу разрыва мениска

Диагональный «Динамо» из Ленинградской области Денис Земчёнок получил разрыв мениска в третьем сете матча чемпионата России с «Ярославичем» и перенесёт операцию, сообщает официальный сайт клуба. Отметим, что Земчёнок и ранее испытывал проблемы с коленом.



Сегодня, 16 ноября, у 30-летнего волейболиста запланирована операций в специализированной клинике в Мюнхене. Восстановление Дениса должно занять несколько недель.

На данный момент «Динамо» из Ленинградской области занимает 13-е место в чемпионате России.