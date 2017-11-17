Карпухов: пока «Кузбасс» что-то не то делает, невнятная игра

Доигровщик кемеровского «Кузбасса» Антон Карпухов прокомментировал поражение от новоуренгойского «Факела» в 11-м туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (18:25, 23:25, 19:25).



«Очень хочу извиниться перед болельщиками, что мы очень печально играем последние домашние игры. Пока мы что-то не то делаем, невнятная игра. Очень много ошибаемся на подаче, и немножко, а может и «множко» не выполнили установку тренера. У «Факела» мощная физически и рослая команда, тяжело играть тогда, когда они атакуют сильно. Но нам нужно было поднять всё, что они скинули или атаковали с неудобных позиций. Это и сформировало итоговый результат», — цитирует Карпухова официальный сайт ВФВ.

«Кузбасс» в трёх сетах проиграл «Факелу» в 11-м туре мужской Суперлиги