Жось: пока мне не хватает уверенности, тяжело справиться с конкуренцией с Диасом

Связующий красноярского «Енисея» Роман Жось прокомментировал поражение от новосибирского «Локомотива» в 11-м туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (16:25, 18:25, 17:25).

«Пока не можем найти командную игру, работаем над отработкой взаимосвязей. Поражение от «Локомотива» — очередной звоночек, что нужно больше работать. Если мы найдём свою игру, будем показывать совсем другой волейбол. Пока мне не хватает уверенности, тяжеловато справиться с конкуренцией против Диаса. Но я буду стараться, хочу больше времени проводить на площадке, чтобы мне больше доверяли тренеры», — цитирует Жося официальный сайт ВФВ.