Жбанков: похоже, в этом году «Газпром-Югра» без сюрпризов играть не может

Старший тренер «Газпрома-Югра» Руслан Жбанков прокомментировал победу над «Ярославичем» в 11-м туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:15, 25:15, 22:25, 25:19).

«Похоже, мы в этом году без сюрпризов не можем играть. Конечно, хорошо, что выиграли, но качество игры далеко от идеального. Сегодня очень тяжело было психологически, понятно, что мы должны были побеждать – это давило на ребят. Плюс у соперника вышли молодые игроки – это тоже давило где-то, потому что одно дело — когда ты играешь с правом на ошибку, а против молодёжи ошибаться было просто нельзя», — цитирует Жбанкова официальный сайт ВФВ.