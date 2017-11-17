Московское «Динамо» сыграет с «Вакифбанком» в групповом этапе ЛЧ

В Москве состоялась жеребьёвка группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов.

По её итогам казанское «Динамо» попало в группу С. Его соперниками стали польский «Хемик», сербская «Визура» и болгарская «Марица».

Московское «Динамо» сразится в группе D с турецким «Галатасараем» и действующим обладателем трофея стамбульским «Вакифбанком» и польской командой «Лодзь».

В других группах сыграют.

Группа А: «Жешув» (Польша), «Альба» (Румыния), «Мюлуз» (Франция), «Волеро» (Цюрих, Швейцария).

Группа В: «Фенербахче» (Турция), «Конельяно» и «Новара» (обе — Италия), «Простеев» (Чехия).