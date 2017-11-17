Московское «Динамо» и «Локомотив» попали в одну группу ЛЧ

В Москве состоялась жеребьёвка группового этапа мужской волейбольной Лиги чемпионов.

По её итогам действующему обладателю трофея казанскому «Зениту» в группе D будут противостоять немецкий «Берлин», французская «Тулуза» и польский «Ястшембски».

Московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив» сыграют в группе С с французским «Шамоном» и польской «Скрой».

В других группах сыграют

Группа А: «Мачерата» и «Перуджа» (обе — Италия), «Кнак» (Бельгия), «Фенербахче»(Турция).

Группа В: «Халкбанк» (Турция), ПАОК (Греция), «Фридрихсхафен» (Германия), «Састамала» (Финляндия).

Группа Е: «Тренто» (Италия), «Аркас» (Турция), «Кендзежин-Козле» (Польша), «Нолико» (Бельгия).