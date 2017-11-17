Гамова: все шансы на выход в плей-офф ЛЧ есть и у «Динамо», и у «Локомотива»

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для российских команд.

«Не могу оценивать удачность жеребьёвки для всех наших команд, но представители казанских клубов были рады. Не очень хорошая группа у женского московского «Динамо», которому предстоит играть с двумя турецкими клубами. «Зениту» повезло с соперниками. Также в одной группе сошлись две российские команды — «Динамо» и «Локомотив» — и это не очень хорошо. Впрочем, все шансы на выход в плей-офф у обоих клубов есть», — сказала Гамова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Московское «Динамо» сыграет с «Вакифбанком» в групповом этапе ЛЧ