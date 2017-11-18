Уланова: в детстве дрались с братом, а сейчас тепло общаемся

Либеро казанского «Динамо» Екатерина Уланова вспомнила, как привела в волейбол младшего брата – ныне либеро уфимского «Урала» Алексея Кабешова.

«Брата я за руку привела в спорткласс. В 90-е годы были сложные времена и в Иваново спорт был лучшей альтернативой бессмысленному шатанию по улицам. Рада, что нам обоим удалось стать профессионалами. Алексей поиграл за студенческую и вторую сборные России, а сейчас играет в суперлиге за уфимский «Урал».

Дрались ли в детстве? Конечно! Кто будет спать на диване, а кто – на кровати, кто будет делать уроки за столом – был момент, когда не могли ничего поделить. Но потом всё стало хорошо. Сейчас тепло общаемся. У нас семейный чат в WhatsApp, где я, Леша и мама. Постоянно на связи», – приводит слова Улановой «Спорт Бизнес Online».