Болл: команды НВА хотели бы сыграть выставочные матчи с российскими клубами

Экс-волейболист казанского «Зенита» и уфимского «Урала» американец Ллой Болл оценил перспективы Национальной волейбольной ассоциации, первый розыгрыш которой стартует 8 декабря в Лас-Вегасе.

«Я всё ещё играю в волейбол и хочу помочь этой лиге. Владелец «Близзард Волейбол» Билл Ли, чьи команды участвуют в различных турнирах в США каждый год, нашёл спонсоров. Он встретился со мной и другими людьми, для кого идея профессиональной лиги оказалась интересной. Лигу поддерживает американский и зарубежный бизнес. У USAV много ограничений и обязательств, которые затрудняют создание любой профессиональной лиги. Надеюсь, что когда-нибудь он появится, но я стар и не могу больше ждать. Поэтому я присоединился к Биллу. Мы начинаем НВА.



Самые громкие имена американского волейбола останутся в Европе. Наша лига, скорее, для молодых игроков и тех, кто ещё не готов играть в более крупных лигах. Возможно, когда-нибудь в будущем НВА станет достаточно большой, чтобы удерживать каких-то игроков дома. Но пока рано. Для студентов это место, чтобы играть, зарабатывать немного денег и готовиться к более серьёзному уровню. Или одновременно работать и играть. Мы хотим, чтобы о нашей лиге узнали во всём мире. Мы бы очень хотели провести международные выставочные игры с российскими командами», — приводит слова Болла «Спорт Бизнес online».