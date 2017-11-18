Казанский «Зенит» на выезде обыграл «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» продолжили побеждать в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. В матче 12-го тура «Зенит» на выезде в трёх партиях обыграл «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:14, 25:21, 25:17).

«Зенит» выиграл 12-й матч подряд в текущем национальном первенстве. Для хозяев поражение стало 11-м.

В 13-м туре 22 ноября казанский «Зенит» отправится в гости к санкт-петербургским одноклубникам, а «Динамо-ЛО» 25 ноября на выезде сыграет с московским «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 12-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (14:25, 21:25, 17:25).