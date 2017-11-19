Хабибуллин: остаётся только попросить прощения у болельщиков

Главный тренер «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин объяснил причины поражения своей команды от кемеровского «Кузбасса» со счётом 1:3 в 12-м туре мужского чемпионата России.

«Вначале матча выдержали общую игру, а дальше вся картина распалась на индивидуальные действия. Каждый из игроков побежал выигрывать самостоятельно, но исполнительского мастерства не хватает. Волейбол – командная игра, а при нашем индивидуальном уровне мы можем побеждать только за счёт согласованных действий. Тай-брейк в Самаре и нынешняя концовка – одного поля ягоды, провал командной работы. Остаётся только попросить прощения у болельщиков и работать над исправлением ситуации», — приводит слова Хабибуллина официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.