Константинов: не знаю, откуда у «Локомотива» неуверенность в несложных ситуациях

Наставник новосибирского «Локомотива» Палмен Константинов прокомментировал игру своей команды в матче 12-го тура мужской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой», в котором сибиряки победили со счётом 3:0.

«Хорошо сыграли в защите и на блоке. Я бы не сказал, что «Нова» исполняла какую-то сумасшедшую подачу, мы сами временами позволяли сопернику забирать те шансы, которые им предоставлялись. Начиналась паника на площадке, ошибется один, тут же по цепочке ошибки допускают все. Уже пора играть спокойней, верить в свои силы, я не могу понять, откуда у нас ещё идёт эта неуверенность в несложных ситуациях. Это надо исправлять, пока всё остальное мне понравилось», приводит слова Константинова официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.