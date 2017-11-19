Колчин: жеребьёвка ЛЧ показала, что «Динамо» нужно вернуть в строй всю команду

Главный тренер московского «Динамо» Борис Колчин поделился впечатлениями от победы своей команды над «Югрой-Самотлор» со счётом 3:0 в 12-м туре мужского чемпионата России, а также оценил дебют Алексея Чанчикова.

«В первом сете игра была на равных, но соперник немного подпортил нам нервы. Перед игрой был план, по возможности попробовать новых и молодых игроков в деле. Но из-за первого сета начали осторожничать. Сопернику терять было нечего, что сразу предсказывало авантюрность волейбола. Хорошо, что взяли три очка. В тренировочном режиме сейчас ни с одной командой не справишься.

Я рад, что были включены в игру три доигровщика. Я дал отдохнуть Юре Бережко. Хочется, чтобы было четыре равноценных игрока в этом амплуа. Жеребьёвка Лиги чемпионов показала, что нужно вернуть всю команду в строй. Полностью матч отыграл Алексей Чанчиков. Это был его дебют. Я очень доволен, что он играет с таким характером и такой самоотдачей. Всё остальное дело техники и мастерства", — приводит слова Колчина официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.