Московское «Динамо» нанесло «Заречью» первое поражение в ЧР-2017/18

Волейболистки московского «Динамо» одержали пятую победу в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. В матче шестого тура на своей площадке бело-голубые в трёх партиях взяли верх над подмосковным «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:19, 25:10, 25:23). Для «Заречья» это первое поражение в текущем национальном первенстве.

В седьмом туре столичное «Динамо» 24 ноября сыграет в гостях с южно-сахалинским «Сахалином», а «Заречье» 25 ноября примет казанское «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 6-й тур

«Динамо» (Москва) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:19, 25:10, 25:23).