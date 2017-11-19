Волейболистка Гамова отмечена почётным дипломом комитета «Фэйр-Плей»

Двукратная чемпионка мира (2006, 2010), консультант женских сборных резерва во Всероссийской федерации волейбола Екатерина Гамова отмечена почётным дипломом в номинации «За безупречную карьеру в спорте» на ежегодной гала-церемонии Международного комитета «Фэйр-Плей» («Благородная игра») в Брюсселе (Бельгия), сообщает пресс-служба ВФВ.



Кандидатура Гамовой была выдвинута российским комитетом «Фэйр Плей», который возглавляет президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов. Сама Екатерина на церемонии в Брюсселе присутствовать не смогла. Диплом «Фэйр-Плей» и памятные сувениры организаторов международного движения будут переданы ей уже в России.



Главный приз в номинации «За безупречную карьеру в спорте» получил бывший, а ныне почётный президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге (Бельгия). При всех заслугах Гамовой в спорте и на ниве благотворительности ей было сложно конкурировать с крупнейшей фигурой мирового олимпийского движения.