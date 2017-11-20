Карполь: матч с «Енисеем» — худший для «Уралочки-НТМК» в этом сезоне

Главный тренер «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Николай Карполь прокомментировал поражение от красноярского «Енисея» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (17:25, 16:25, 17:25). Подопечные Сергея Голотова одержали пятую победу в шести встречах. Команда Карполя проиграла четвёртую встречу.

«Недоволен игрой. Этот матч был худшим в сезоне. Совершенно ничего не получалось. Позитивных моментов в игре у команды не было. «Енисей» смотрелся лучше, он полностью нас переиграл», — приводит слова Карполя официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.