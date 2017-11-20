Голотов: «Енисей» был сильнее «Уралочки-НТМК» во всех элементах

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Голотов прокомментировал победу над «Уралочкой-НТМК» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:17, 25:16, 25:17).

«Наша команда во всех элементах была сильнее. Подача и приём – это основные элементы, в которых мы победили. После второй партии нужно было подстёгивать девушек, где-то подсказывать, ведь 2:0 – это ещё не победа. Отмечу, что волейболистки находятся в отличном физическом состоянии. Что касается тактических схем, я буду вносить корректировки, буду многое добавлять», — цитирует Голотова официальный сайт ВФВ.