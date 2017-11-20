Панков: я заинтересован в работе с женской сборной России

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков сообщил, что будет претендовать на пост главного тренера женской сборной России по волейболу. На прошедшем чемпионате Европы национальная команда под руководством Константина Ушакова не смогла пробиться в полуфинал, проиграв сборной Турции.

«На президиуме ВФВ будет отчёт Ушакова. Затем будет, видимо, выбор со стороны федерации или конкурс на вакансию главного тренера женской сборной России. Я буду предлагать свою кандидатуру, я заинтересован», — приводит слова Панкова «Р-Спорт».