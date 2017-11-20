Жбанков: концовка второй партии сломала «Газпром-Югра»

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Руслан Жбанков прокомментировал поражение от кемеровского «Кузбасса» в 12-м туре Суперлиги со счётом 1:3 (25:17, 23:25, 18:25, 13:25).

«Игру можно разделить на две диаметрально противоположные части. Первые две партии мы играли уверенно, контролировали игру, особенно в первой партии. Немножко отпустили во второй, но догнали и имели шансы на победу. А потом, к сожалению, игры с нашей стороны не было. В очередной раз подтверждается то, насколько современный спорт зависим от психологии. Можно сказать, что концовка второй партии нас сломала, дали глоток воздуха «Кузбассу». Выиграли бы второй сет, исход был бы другой, но сослагательного наклонения в истории, как известно, нет», — цитирует Жбанкова официальный сайт ВФВ.