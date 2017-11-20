Мельничук: было очень много ошибок, для команды уровня Суперлиги это недопустимо

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Юрий Мельничук прокомментировал поражение от московского «Динамо» в 12-м туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 16:25).

“Настоящую борьбу удалось завязать только в первой партии. Проиграли как в индивидуальном мастерстве, так и командном. Провалились в приёме, не пошла подача. В первой партии навязали борьбу, были шансы выиграть эту партию, но сами её уступили из-за своих ошибок. Мои установки частично выполнялись во время игры, но индивидуальное мастерство игроков не помогло. Было очень много ошибок, а для команды уровня Суперлиги это недопустимо”, — цитирует Мельничука официальный сайт ВФВ.