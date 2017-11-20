Крецу: самое главное, что игроки «Белогорья» выполнили установку

Старший тренер белгородского «Белогорья» Георге Крецу прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в 12-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:18).

«Мы старались быть максимально собранными в таком зале, потому что у многих команд возникают проблемы в маленьких залах – трудно играть в приёме и в защите. У нас длинный выезд – до Красноярска мы были в Уфе. Самое главное, что ребята выполнили установку, то, что мы договаривались сделать, было выполнено. Это помогло быть впереди, чувствовать счёт и играть уверенно», — цитирует Крецу официальный сайт ВФВ.