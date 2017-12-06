Терзич: «Лодзь» – хорошая команда, «Динамо» – тоже, но я думаю, что мы сильнее

Главный тренер московского «Динамо» Зоран Терзич оценил результаты жеребьёвки Лиги чемпионов. Столичная команда сыграет с турецким «Галатасараем», действующим обладателем трофея турецким «Вакифбанком» и польской командой «Лодзь».

«Лодзь» – хорошая команда, «Динамо» – тоже, но я думаю, что мы сильнее. Они дома играют очень хорошо, это большой зал, всегда полный, 4-5 тыс. болельщиков. И в такой атмосфере очень тяжело играть. Думаю, что нам нужны такие игры, чтобы команда росла в игровом плане.

Есть две группы не очень сильные и две сильные. Но никогда не знаешь, что хорошо на самом деле. В итоге мы будем играть лучше, потому что встречаемся с сильным соперником. У слабого противника нет таких качеств, которые позволили бы нам научиться новому и стать лучше. Я думаю, что у нас есть возможности для победы", — цитирует Терзича официальный сайт клуба.