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Матвеев: наверное, слишком рано поверили, что можем выиграть у «Заречья»

Матвеев: наверное, слишком рано поверили, что можем выиграть у «Заречья»
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Главный тренер «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Денис Матвеев прокомментировал поражение от «Заречья-Одинцово» в матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге со счётом 2:3 (25:19, 21:25, 14:25, 25:20, 13:15).

«Игра мне понравилась. В какой-то момент, наверное, слишком рано поверили, что можем выиграть. В пятой партии могли переломить ход встречи, боролись… Но всё же это больше лотерея, особенно в такой равной игре», — приводит слова Матвеева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

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Комментарии
Новости. Волейбол
  • 16 августа 2026
  • 17:20