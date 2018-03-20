Матвеев: наверное, слишком рано поверили, что можем выиграть у «Заречья»

Главный тренер «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Денис Матвеев прокомментировал поражение от «Заречья-Одинцово» в матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге со счётом 2:3 (25:19, 21:25, 14:25, 25:20, 13:15).



«Игра мне понравилась. В какой-то момент, наверное, слишком рано поверили, что можем выиграть. В пятой партии могли переломить ход встречи, боролись… Но всё же это больше лотерея, особенно в такой равной игре», — приводит слова Матвеева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.