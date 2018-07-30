Клегер: в плане общения немного сложно. Испанского в «Локомотиве» никто не знает

Диагональная сборной Кубы Ана Клегер, подписавшая контракт с калининградским «Локомотивом», рассказала, как её приняли в команде, и поделилась впечатлениями от России.
«Меня приняли в «Локомотиве» очень хорошо. Девочки здесь такие милые. Видно, что коллектив здесь отличный, атмосфера дружелюбная. В пятницу был у нас выходной, и нам устроили командный ужин. Мы все вместе гуляли около озера, девочки даже пытались рыбу ловить. Но им не повезло. Отличный получился вечер, такие мероприятия сближают команду.
Хотя у меня и был отпуск, но спортивную форму я поддерживала — занималась самостоятельно. Так что нет проблем. К работе я готова.
Могу сказать «привет», «спасибо» и некоторые другие простые слова. Но если серьёзно, то в плане общения немного сложно. Испанского никто здесь не знает… Правда, так было всех клубах, где я играла после Кубы. В ходу английский язык, который я немного освоила. Вот и здесь на нём общаемся. Лена Литовченко хорошо английский знает. Да и другие девочки более-менее говорят. Так что друг друга понимаем.
Когда я выступала за сборную Кубы, мы играли в Сибири. Но там для меня слишком холодно. Я же латиноамериканка, привыкла к теплу, к солнцу, поэтому мне там погода не очень нравилась. А вообще, в России очень красиво, прекрасная природа. Да и в Беларуси тоже отличные места! Мне здесь нравится – я уже сделала много фотографий, отправила их родным, и они тоже в восторге", — цитирует Клегер официальный сайт клуба.
Ранее 28-летняя волейболистка выступала за «Гавану» (Куба), «Рабиту» (Азербайджан), «Телеком» (Азербайджан), «Самсун Анакент» (Турция) и «Альба-Блаж» (Румыния).
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