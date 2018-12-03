Медеи: в самом важном матче клубного ЧМ «Любе» показал свою худшую игру
Главный тренер «Любе Чивитанова» Джампаоло Медеи и капитан команды Драган Станкович прокомментировали поражение в финальном матче клубного чемпионата мира с другой итальянской командой — «Трентино» — со счётом 1:3 (20:25, 25:22, 20:25, 18:25).
«В самом важном матче турнира мы показали свою худшую игру. Конечно, мы недовольны результатом. Мы сыграли плохо, особенно в атаке», — приводит слова Медеи официальный сайт Международной федерации волейбола.
«Думаю, мы не сыграли на своём привычном уровне. Мы действовали ниже собственных возможностей. Соперники вели в счёте почти всю игру. Во втором сете нам удалось справиться с трудностями, но этого оказалось недостаточно», — сказал Станкович.
Третье место на турнире занял новоуренгойский «Факел».
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