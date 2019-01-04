Питерский «Зенит» обыграл команду «Газпром-Югра» в волейбольной Суперлиге

Санкт-Петербургский «Зенит» начал 2019 год с победы. В выездном матче 12-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги «Зенит» в трёх партиях обыграл команду «Газпром-Югра» из Сургута со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 30:28).

«Зенит» одержал восьмую победу в 12 матчах и вышел на пятое место в турнирной таблице Суперлиги, на одно очко опередив «Локомотив» при равном количестве побед. «Газпром-Югра» потерпел восьмое поражение.

В матчах 13-го тура соревнований «Зенит» 9 января примет на своей площадке «Ярославич», а «Газпром-Югра» дома встретится с «Белогорьем».

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12-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:3 (21:25, 17:25, 28:30).