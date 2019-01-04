«Динамо-ЛО» на тай-брейке одолело «Ярославич» в ЧР по волейболу

Самым напряжённым матчем первого игрового дня 2019 года в мужской волейбольной Суперлиге стала встреча «Динамо-ЛО» и «Ярославича». Хозяева площадки одолели аутсайдера соревнований только на тай-брейке, выиграв со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 25:13, 20:25, 15:5).

«Динамо-ЛО» одержало четвёртую победу в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ярославич» потерпел 11-е поражение, набрав лишь третье очко в текущем национальном первенстве.

В матчах 13-го тура соревнований «Динамо-ЛО» 9 января примет на своей площадке московское «Динамо», а «Ярославич» в тот же день на выезде встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

12-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Ярославич» (Ярославль) – 3:2 (23:25, 25:23, 25:13, 20:25, 15:5).