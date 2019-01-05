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Ащев: «Зенит» очень хотел начать 2019 год с хорошей игры и победы

Ащев: «Зенит» очень хотел начать 2019 год с хорошей игры и победы
Волейбол / Суперлига мужчины

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Андрей Ащев остался доволен игрой команды в выездном матче 12-го тура российской волейбольной Суперлиги с «Газпромом-Югра» из Сургута, в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 30:28).

«Очень хотели начать год с хорошей игры, с победы. В третьей партии у нас была небольшая расслабленность, из-за того что слишком уверенно выиграли во второй. Но и команда Сургута добавила, их нападающие стали разнообразнее играть. Где-то нам и везения не хватило, были такие моменты, но в итоге всё закончилось хорошо», — цитирует Ащева официальный сайт «Зенита».

В 13-м туре «Зенит» 9 января примет «Ярославич», а «Газпром-Югра» дома встретится с «Белогорьем».

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