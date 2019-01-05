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Филиппов: «Ярославич» сыграл четыре сета на максимуме, а в пятом просто не смог

Филиппов: «Ярославич» сыграл четыре сета на максимуме, а в пятом просто не смог
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер «Ярославича» Юрий Филиппов оценил действия подопечных в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с «Динамо-ЛО», в котором ярославский клуб проиграл сопернику на тай-брейке со счётом 2:3 (25:23, 23:25, 13:25, 25:20, 5:15).

«В принципе, игра получилась. Ребята играли с полной самоотдачей, хотя мы делаем это в каждом матче, но никак не можем победить. Думаю, сегодняшний волейбол, борьба за каждый мяч должны были понравиться зрителям. Мы всегда стараемся играть командой. Сегодня не выдержали в пятой партии, просто не хватило концентрации. Четыре партии — на максимуме, а в пятой не смогли. В Ленобласти поопытнее ребята, и эмоций не хватило. Поздравляю «Динамо-ЛО» с победой», — приводит слова Филиппова официальный сайт «Ярославича».

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