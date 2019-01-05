Земчёнок: «Белогорье» показало сплочённость, внутренний запас эмоций и характер

Капитан «Белогорья» Денис Земчёнок подчеркнул, что белгородская команда проявила характер и заслуженно победила со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) в выездном матче 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги с новосибирским «Локомотивом».

«Команда показала сплочённость, внутренний запас эмоций и характер. Это очень радует. Установка была — играть больше первым темпом, приём тоже позволял это делать. Слова благодарности Роме Порошину, он был просто окрылённый, чувствовал свою игру, на блоке у него получалось многое. Когда у одного игрока получается, другие тоже подтягиваются, всё это складывается в „паззл“, который даёт результат. Страха у нас не было. У нас просто в последнее время было очень много тяжёлых перелетов. Такие казусы отвлекают и не позволяют много думать о предстартовом волнении. Мы просто думаем о том, как выдержать такие нагрузки», — приводит слова Земчёнка официальный сайт «Локомотива».